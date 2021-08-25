Mermerci, yeniden köpek sahiplenecek!

Bir hayvansever olarak sokak hayvanlarına her zaman sahip çıkan Derin Mermerci yaptığı paylaşımla herkese örnek oldu. Kendisi gibi ikiz kızları Lal ve Mila'yı da birer hayvansever olarak yetiştiren Mermerci, önceki gün yaptığı paylaşımla takdir topladı. Evlerinde iki köpekleri olan Derin Hanım, yeni bir köpek sahiplenmek istediğini kızları Lal ve Mila ile paylaştı. Kızlarının tepkilerini sosyal medya hesabından paylaşan Derin Mermerci, paylaşımına 'Yeni bir köpek sahiplenelim bence dedim ve mutluluk dansı ile karşılandım' notunu düşerek paylaştı. Derin Mermerci, ikiz kızları Lal ve Mila Aydın'ın kıyafetlerini Instagram hesabından satışa çıkarmış ve satıştan elde edilen gelirle sokak hayvanlarına yardım etmişti.