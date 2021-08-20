Özilhan kızlarıyla sahilde!

Tatil rotasını Bodrum'a çeviren ve yazı Yalıkavak'ta ailesiyle birlikte geçiren sosyetenin gözde isimlerinden Yasemin Özilhan, yeni fotoğraf karelerini yayınladı. Sahilde çocukları ile fotoğraflar çekilen sosyetik güzel kızları Ela ve Emine'yle çıktığı keyifli tatilin tadını çıkardı. Kızlarıyla birlikte bol bol yüzüp denizin tadını çıkaran Yasemin Özilhan, kızlarıyla poz vermeyi ihmal etmedi. Sahilde kızlarıyla çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Özilhan, takipçilerinden çok sayısada beğeni aldı.