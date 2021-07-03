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Bodrum'da açılış

Ali Ünal ve Erkan Ünal kardeşler işletmesini Ali Sayar’a teslim ettikleri, yeni mekanlarını Bodrum'da açtı.

03 Temmuz 2021 Cumartesi
Bodrum'da açılış

Eğlence ve otelcilik sektörünün tanınmış isimleri Ali Ünal ve Erkan Ünal kardeşler işletmesini Ali Sayar’a teslim ettikleri, Bodrum’da heyecanla beklenen yeni mekanları Sushi Barba kapılarını görkemli bir davetle açtı. Bodrum'un en güzel mevkilerinden biri olan Yalıkavak Kızılburun’da 360 derece manzarası ile görenleri büyüleyen mekan dünya mutfağının seçkin lezzetlerini misafirlerine sunarken bünyesine kattığı yeni markası ile de fark yarattı. Açılış davetine cemiyet hayatının ünlü isimleride katılarak destek verdiler.

Hakan YAĞCI

Ali Ünal Erkan Ünal Ali Sayar’ BODRUM

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