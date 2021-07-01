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‘Ben önce Leyla’yım, Alaton’luğum sonra geliyor’

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, sanat tutkusunu ve iş hayatını HT Kulüp'e anlattı.

01 Temmuz 2021 Perşembe
‘Ben önce Leyla’yım, Alaton’luğum sonra geliyor’

İş dünyasının güçlü kadın temsilcilerinden Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, iş hayatını ve sanat tutkusunu HT Kulüp okuyucularıyla paylaştı. İş hayatında disiplinli bir şekilde çalıştığını söyleyen Leyla Hanım, soyadına çok güç atfedildiğini kendisinin hayatta önce Leyla sonrasında Alaton soyadına sahip olduğunun altını çizdi. Sanat eserine baktığında bütün dünyayı unuttuğunu belirten Leyla Alaton, ' Sanat beni birdenbire başka bir gezegene götürüyor' diyerek sanattan zevk aldığını belirtti.

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