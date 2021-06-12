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Kayı'nın gelinlik provası!

İş insanı Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı, gelinlik provasını paylaşarak düğün hazırlıklarına start verdi.

12 Haziran 2021 Cumartesi
Kayı'nın gelinlik provası!

Genç işadamı Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı gelinlik provasını paylaşarak düğün hazırlıklarına start verdi. Kendi sosyal medya hesabından gelinlik provasını yayınlayan Nazlı Kayı fotoğrafına 'Heyecanlı' notunu düştü. Yıl sonuna doğru evlenecekleri bir ropörtajında dile getiren Nazlı Kayı, evlilikle ilgili ise, "Birine çok aşıksanız zaten verebileceğiniz nihai karar evliliktir. Ve bence evlilik kararı aldıktan sonra siz artık bir ailesiniz. Ailenize birini katıyorsunuz, bir aileye dahil oluyorsunuz. Bu muhteşem bir şey" ifadelerinde bulunmuştu.

Hacı sabancı Nazlı Kayı gelinlik düğünhazırlığı

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