Kayı'nın gelinlik provası!

Genç işadamı Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı gelinlik provasını paylaşarak düğün hazırlıklarına start verdi. Kendi sosyal medya hesabından gelinlik provasını yayınlayan Nazlı Kayı fotoğrafına 'Heyecanlı' notunu düştü. Yıl sonuna doğru evlenecekleri bir ropörtajında dile getiren Nazlı Kayı, evlilikle ilgili ise, "Birine çok aşıksanız zaten verebileceğiniz nihai karar evliliktir. Ve bence evlilik kararı aldıktan sonra siz artık bir ailesiniz. Ailenize birini katıyorsunuz, bir aileye dahil oluyorsunuz. Bu muhteşem bir şey" ifadelerinde bulunmuştu.