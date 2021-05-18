Sabancı Vakfı'ndan sanal 'Bandırma Vapuru Müzesi'

Sabancı Vakfı, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ulaştırarak Millî Mücadelenin başlatılmasında en önemli görevi üstlenen Bandırma Vapuru’nu sanal müze haline getirdi. Sabancı Vakfı’nın Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirdiği Bandırma Vapuru Sanal Müzesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 102. yılında Sabancı Vakfı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitelerinde ziyarete açıldı. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti: “19 Mayıs, bir ulusun kurtuluş mücadelesinin başlangıcı. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının başlattığı bu mücadelenin en önemli sembollerinden biri ise hiç kuşkusuz Bandırma Vapuru. Biz de Sabancı Vakfı olarak 2005 yılında müze haline getirilen bu tarihi simgeyi başta gençler olmak üzere herkesin evine getirme hayali ile yola çıktık. Bandırma Vapuru Sanal Müzesi’ni Samsun’a çıkışın 102. yılında Türkiye’ye armağan etmekten büyük mutluluk duyuyoruz”. Güler Sabancı, şöyle devam etti: “Bu yıl Atatürk’ü andığımız bu özel günü pandemi koşulları nedeniyle maalesef özlediğimiz kalabalıklarla kutlayamıyoruz. Ancak bu durum bu özel günü coşku, minnet ve birliktelik duygularıyla kutlamamıza engel değil. Bu özel günde gençlerin milli mücadelede çok önemli bir yeri olan Bandırma Vapuru’nu evlerinden gezebilmeleri ve bu bayramın coşkusunu yaşayabilmelerini sağlamak adına bu sanal müzeyi hazırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Atatürk’ün büyük bir güvenle cumhuriyeti emanet ettiği gençliğe bizim de inancımız sonsuz."