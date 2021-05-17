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Sportif Kosif...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Evelize Kosif, spor yaparken çektiği videosunu ınstagram hesabından paylaştı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi
Sportif Kosif...

İş insanı Hakan Kosif'le evli olan Evelize Kosif, çocuklarından fırsat buldukça sosyal medyada zaman geçiriyor. Üç çocuğu olan Evelize Hanım, fit görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Fırsat buldukça spor yapan ve sağlıklı yaşama çocuklarını da dahil ederek İkizleri Taylan, Eliza ve oğlu Theo'yu da yürüyüşlere çıkartan Evelize Kosif eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmail etmiyor. Tam kapanma sürecinde evinde spor yapan Kosif, ağırlık çalıştığı videosuyla takipçilerinden beğeni dolu yorumlar aldı.

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