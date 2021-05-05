Sosyeteden '20'li yaş' akımı

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan cemiyet hayatının tanınmış simaları 20'li yaşlarına ait fotoğraf paylaşarak akıma katıldı. Ümit Boyner, Hamdi Akın, Feryal Gülman, Buğra Toplusoy, Didem Antebi ve Melda Kosif gibi birçok tanınmış isim instagram hesaplarından gençlik yıllarına ait karelerini paylaştı. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın 20'li yaş fotoğrafına '20'li yaşlarda açık alanda kolları sıvayıp fabrikar için kazan imalatı yapmak ve başardık diyerek önünde poz vermek' notunu düşerken, Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına '20'ler iyiymiş, hala 50'lerde (neredeyse 60!) beraber olmak muhteşem' notunu düştüğü fotoğrafını paylaştı.