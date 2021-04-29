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Mermerci'ye 40. yaş kutlaması!

Sosyetik güzel Derin Mermerci, 40. yaşını yakın dostlarının sürpriziyle kutladı.

29 Nisan 2021 Perşembe
Mermerci'ye 40. yaş kutlaması!

Nisan ayında doğan ve doğum gününü yakın dostlarının paylaşım ve sürprizleriyle kutlayan Derin Mermerci, sosyal medya hesabından özel bir video yayınladı. Pandemi kurallarına uyarak az kişiyle yeni yaşını kutlayan Derin Hanım, doğum gününde kendine özel bir not yazdı. Sosyal medyadan pastasını üfleyerek dileklerini paylaşan Mermerci, ''Kısaca şunu diliyorum: hepimiz için sağlık, akıl sağlığı ve daha iyi bir ruh hali diliyorum... 40 yaş dileğim hepimizin iyi olması" notunu düştü. Mermerci'nin kardeşi Tansa Ekşioğlu ise birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşarak Derin Hanımın yeni yaşını kutladı.

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