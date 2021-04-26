Güncel

Koç'tan kızına özel kutlama

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç kızı Aylin Koç'un doğum gününü kutladı.

26 Nisan 2021 Pazartesi
Koç'tan kızına özel kutlama

Koç Holding Yönetim Kurulu Eski Başkanı merhum Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç , küçük kızı Aylin Koç'un doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Kızının çocukluğunda çekilmiş özel karelerini kendi ınstagram hesabından paylaşan Caroline Hanım, fotoğraflarına 'Mutlu yıllar Sharkbait! Seni dünyalar kadar seviyorum' notunu düşerek yayınladı. Büyük kızı Esra Koç ile geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı duyulan ve hastalığı hafif geçiren Caroline Koç, kendini ve kızını New York'taki evlerinde karantinaya almıştı.

Caroline Koç Aylin Koç Koç Holding doğum günü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Koç'tan kızına özel kutlama

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç kızı Aylin Koç'un doğum gününü kutladı.
Güncel Düğün yeri kız evi!

Sosyetenin tanınmış simalarından Pırıl Çetindoğan ve nişanlısı Gökhan Kokuludağ'ın düğün yeri belli oldu.
Güncel Özilhan tatil karelerini paylaştı!

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, yeni karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Jet Set Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödül Töreni, dün gece koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez sunucusuz ve seyircisiz gerçekleşti.
Magazin Hattı İngiltere'de Türk rüzgarı!

Ünlü mücevher markası, Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal ile Londra'da kapılarını açan yeni tasarım mağazası için bir araya geldi.
Haftanın Şıkları Jean uyumu...

Elif Dürüst
Caddeler Aşıklar parkta buluştu

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te görüntülendi.
Caddeler Caddelerde keyifli tur

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden İpek Özilhan Özkan Bebek'te spor yaparken Irmak Köseoğlu ise oğlunu gezdirirken görüntülendi.
Güncel Bodrum'da 'Şen' kutlama...

Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen yeni yaşını çocukları ve torunlarının sürpriziyle kutladı.
Güncel Kosif'ten aşk dolu yıldönümü...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Sinan-Melda Kosif çifti evlilik yıldönümlerini kutladı.
Güncel Tezman'dan 'Oyunname II'

Sanat tutkunu Tilda Tezman, yeni kitabı Oyunname II'yi okuyucuların beğenisine sundu.
Güncel 'Benim çocuklarım'

İş insanı Buğra Toplusoy'un eşi Ceyda Ateş Toplusoy kızları Talia'nın ve eşinin birlikte çekilmiş karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.