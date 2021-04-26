Koç'tan kızına özel kutlama

Koç Holding Yönetim Kurulu Eski Başkanı merhum Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç , küçük kızı Aylin Koç'un doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Kızının çocukluğunda çekilmiş özel karelerini kendi ınstagram hesabından paylaşan Caroline Hanım, fotoğraflarına 'Mutlu yıllar Sharkbait! Seni dünyalar kadar seviyorum' notunu düşerek yayınladı. Büyük kızı Esra Koç ile geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı duyulan ve hastalığı hafif geçiren Caroline Koç, kendini ve kızını New York'taki evlerinde karantinaya almıştı.