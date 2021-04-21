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Keçeli'nin iş heyecanı!

Seba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli'nin kızı Lara Keçeli, Bodrum'da yapılan yeni projesini tanıttı.

21 Nisan 2021 Çarşamba
Keçeli'nin iş heyecanı!

Aile şirketleri Seba İnşaat'da yaklaşık 3 yıldır Satış Pazarlama Koordinatörü olarak görev yapan genç ve başarılı iş kadını Lara Keçeli, yeni projesini tanıttı. Geçtiğimiz yıl inşaatına başlanan Bodrum Gündoğan’da yaklaşık 28 bin metrekarelik arazi üzerinde Seba İnşaat tarafından geliştirilen ve Temmuz sonunda tamamlanacak olan projesinin heyecanını yaşayan Keçeli, tüm enerjisini ve yaratıcılığını kullandığı bu projenin hayata geçeceği günü adeta iple çekiyor. “Sürekli fikir üreten, her konuyu çok farklı açılardan değerlendiren genç, vizyon sahibi ve değer katan bir iş kadını olarak dikkat çeken Lara Keçeli, iş yaşamındaki azmi ve başarılı çalışmaları ile başta Seba Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan babası Engin Keçeli ve annesi Selen Keçeli olmak üzere tüm çevresi tarafından da takdir topluyor. Londra’da geçirdiği başarılı bir eğitim hayatının ardından İstanbul’daki aile şirketlerinde çalışmaya başlayan Lara Keçeli, Bodrum’un son yıllardaki en özel ve farklı projelerinden biri olduğunu dile getirdiği projelerinin şehre vizyon ve değer katacağını belirtiyor.

Lara Keçeli BODRUM proje engin-selenkeçeli

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