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Ünlü modacı İstanbul'da!

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Emir Sarıgül yakın arkadaşı modacı Elie Saab ile İstanbul'da bir araya geldi.

03 Nisan 2021 Cumartesi
Ünlü modacı İstanbul'da!

Galatasaray Spor Kulübü eski yöneticisi ve Maritza İnşaati'ın başkanı Emir Sarıgül dünyaca ünlü modacı yakın dostu Elie Saab ile pandemi sonrasında ilk kez Türkiye'de buluştu. Modacı dostuna İstanbul'u gezdiren ve yemekte arkadaşıyla hasret gideren Emir Sarıgül, keyifli anlarını ise sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Lübnan asıllı yakın dostunu Türkiye'de ağırlayan Emir Bey, dünyaca ünlü modacının oğlu Jr Elie Saab'ın da 2019 yılında gerçekleşen düğüne katılan tek Türk isim olmuştu. Moda sektörüne 1980'lerin başında başlayan ve gelinlik modasında uzmanlaşan Saab, moda endüstrisinin yönetim organı Chambre Syndicale de la Haute Couture'ye kabul edilen ilk Arap isim olmuştu.


Emir Sarıgül Moda Elie Saab istanbul

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