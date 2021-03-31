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Hanif'in koçluğunda kumaş tasarlayacaklar!

Ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif “Doku Kumaş Tasarım Yarışması” ile genç girişimcilere destek olarak tasarım koçluğu yapacak.

31 Mart 2021 Çarşamba
Hanif'in koçluğunda kumaş tasarlayacaklar!

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, Tekstil Mühendisleri Odası Güney Bölge Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen Doku Kumaş Tasarım Yarışması, yerli üretim, yerli fikir ve yerli yetenek dayanışması sergilerken genç girişimcilere de yeni fırsatlar sunuyor. Koçluğunu ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif'in üstlendiği Doku Kumaş Tasarım Yarışması, tekstil sektöründe inovatif ve modern kumaş tasarımlarıyla geleceğin ürünlerine imza atmayı ve başta öğrenciler olmak üzere tüm genç girişimcilere yeni fırsatlar sunmayı hedefliyor. Kumaş sektörüne yönelik ulusal/uluslararası pazarda rekabet edebilecek ve trend oluşturabilecek, özgün ve katma değerli ürün tasarımları ortaya çıkarmayı hedefleyen yarışma, katılımcıları uzmanlarla buluşturacak bir platform oluşturmasıyla da dikkat çekiyor. Yarışmanın koçluğunu üstlenen ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif, birikimini, öğrendiklerini aktarmak, değerlendirmek ve fayda sağlamak konusunun kendisi için çok önemli olduğunu söyleyerek projeye dahil olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti ve şu açıklamada bulundu: "Doku da, kumaş da tasarımı destekleyen önemli unsurlar. Bu yarışma beni heyecanlandırdı çünkü yeni renkler, yeni dokular, inovatif parçalarla Türkiye'yi tekstil konusunda çok daha farklı bir konuma taşıyacağına inanıyorum. Yarışmada ortaya çıkarılan kumaşın üretilebilir ve kullanılabilir olması bizim için önemli. Biz bu yarışma sürecinde değerlendirme yaparken hem sanatsal olarak farklı olmasına hem de kullanılabilir ve üretilebilir parçalar olmasına dikkat edeceğiz. Tabii ürünlerin sürdürülebilirlik kavramını içine alması da önemli. Hem üretene, hem üreticiye hem de kullanan kişiye fayda sağlayan, doğaya saygılı ürünler artık günümüzde çok önemli. Ülkece hep beraber bunu sağlamamız gerekiyor. Yarışmacılardan bu konuda da beklentimiz var. Birlikte çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Yarışmanın sonucunda ben de üretilen kumaşlardan 40 parçalık bir koleksiyon hazırlayacağım. Dolayısıyla baştan sona kadar bir tekstil hikayesini paylaşmış olacağız."

Onur AYDIN

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