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Cemiyet hayatından mesaj var 'Nice yıllara...'

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri HT Kulüp'ün 10. yılını kutlayarak özel dileklerde bulundular.

26 Mart 2021 Cuma
Cemiyet hayatından mesaj var 'Nice yıllara...'

İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı 10. yılına giren HT Kulüp ekibini kutladı. Sabancı, "10. yılınızı kutlarken gece gündüz çalışan tüm haber ekibine sevgilerimi iletiyorum. Umarım böyle özveriyle aynı çizgide geçirdiğiniz nice 10 yıllarınız olur" dedi. Ünlü müzayedeci Raffi Portakal'ın kızı Maya Portakal Bitargil ise HT Kulüp'ün 10. yılını en içten dilekleriyle kutladı. Sanat tutkunu Aslı Pamir, bir sanat etkinliği sonrasında kamerlarımızdan iyi dileklerini iletti. Aslı Hanım, "Sizi tebrik ediyorum. Her şartta ve koşulda sanatın ve bizlerin yanındasınız. Teşekkür ederiz varlığınıza devam edin.Nice yıllara " diyerek duygularını ifade etti. Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Esra Civelek "Hayırlı, uğurlu olsun. Daha nice 10. yıllar diliyorum. Hayatın içindesiniz. Böyle devam edin" diyerek tavsiyede bulundu. Sanatçı Ahmet Güneştekin ise yıllardır Ht Kulüp'ü takip ettiğini belirterek tebrik mesajını "HT Kulüp kuruluşundan beri takip ettiğim tek program diyebilirim. Çünkü kültür ve sanata önem veriyor ve bütün önemli kültür sanat programlarını takip etmeleri, bence başarısı da buradan geliyor. Benim yurtdışı sergilerime de ilk sırada davet ettiğim bir program. Nice 10 yıllara" cümleleriyle paylaştı.

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