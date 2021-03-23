Tapan'dan 'Kapadokya' paylaşımı

Söyleşi

"Mesleğimle ülkemi tanıtmak hedefimdi"

Cemiyet hayatının seçkin isimlerine yaptığı tasarımlarla adından söz ettiren modacı Atıl Kutoğlu ve markasının yüzü haline gelen aile dostu Mihrişah Mayatepek ile iş hayatı, pandemi süreci, moda ve hayatla ilgili uzun ve keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik...