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Tapan'dan 'Kapadokya' paylaşımı

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Melisa Tapan, Nevşehir'de çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

23 Mart 2021 Salı
Tapan'dan 'Kapadokya' paylaşımı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı’nın kızı Melisa Tapan, Nevşehir'de çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İş hayatına atılan Tapan, yoğun iş temposuna ara vererek soluğu Kapadokya'da aldı. Cemiyet hayatının genç ve güzel simalarından Melisa Tapan keyifli seyahatinden birkaç fotoğrafı paylaşmayı da ihmal etmedi. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kapadokya'da manzaraya karşı poz veren Melisa Hanım, paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı.

Melisa Tapan Kapadokya Instagram tatil

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