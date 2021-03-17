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Otomotiv sektörüne büyük yatırım!

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek otomotiv sektörüne yatırım yaptı.

17 Mart 2021 Çarşamba
Otomotiv sektörüne büyük yatırım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç ve Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley'i kabul etti. Ford Otosan’ın elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçireceği, önümüzdeki 10 yılı kapsayan yatırımın vizyonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Ford Otosan Genel Müdür Baş Yardımcısı Dave Johnston katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda açıklandı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç da, Türk otomotiv sanayisinin en büyük yatırımını gerçekleştireceklerini açıkladı. Koç, "2 milyar euro'luk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz. Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye’nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek" dedi. İş insanı Ali Koç, "Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye’nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek. Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company'nin ülkemize inancının en büyük ispatı. 10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz" ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ford Otosan’ı aldığı bu stratejik yatırım kararı dolayısıyla tekrar tebrik ederek, Türkiye’yi küresel rekabette bir üst lige taşıyacak yatırımın hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından, Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç ve Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley satın alma protokolüne imza attılar.

Receptayyiperdoğan ALİKOÇ Türk otomotiv sektörü Koç Holding

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