Ayşe'nin markasına aile desteği!

Farklı alanlarda kendine hobiler edinen cemiyet hayatının en aktif isimlerinden Ayşe Boyner, geçtiğimiz yıllarda Boyner çatısı altında kendi giyim markasını yaratmıştı. Sosyal medya üzerinden yeni kreasyonlarını tanıtan Ayşe Hanım'ın özellikle Instagram'da geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. Boyner'in giyim markasına ailesinde de destek geldi. Babası Cem Boyner ve Ümit Boyner'i, eşi Cem Telvi'yle ziyaret eden Ayşe Hanım bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Markasına desteklerini esirgemeyen Boynerler'i fotoğraflayan Ayşe Boyner markasının tarz parçalarını babası Cem Bey ve Ümit Boyner'in üzerinde tanıttı.