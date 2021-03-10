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Yeni normalde sosyal hayat...

HT Kulüp Genel Yayın Yönetmeni Reşat Balcıoğlu, yeni normalleşmede İstanbul'daki sosyal hayat ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dair düşüncelerini yazdı

10 Mart 2021 Çarşamba
Yeni normalde sosyal hayat...

Koronavirüs gerçeği ile yaklaşık bir senedir yaşamayı öğrendik. Hayatımızı etkisi altına alan ve alışkanlıklarımızı kökten değiştiren koronavirüs, hepimizin hayatını derinden etkiledi. Temizlik alışkanlıklarımız resmen yeniden değişirken, sosyal mesafe ve maske kuralı yaşamımızın yegane unsurlarından oldu.

Pandemide tüm iş alanları etkilenirken, bazı sektörler ciddi sekteye uğradı. Yeme-içme, turizm, inşaat sektörlerinde önemli kayıplar verilirken bir senenin sonunda koronavirüs tedbirleri biraz daha gevşetildi. Hafta sonu kısıtlamaları yavaş yavaş kalkarken, restoranlar için müjdeli haber de geldi. Akşam 19.00'a kadar koronavirüs tedbirlerine uymak üzere restoranlar yarı kapasiteyle iş başı yapmaya başladı.

Bu müjdeli haberle birlikte İstanbul başta olmak üzere risk seviyesi düşük bölgelerde sosyal hayat hareketlenmeye başladı. Beraberinde gelen sosyal etkinlikler ve organizasyonlar hayatımızı renklendirmeye vesile oldu.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde özel etkinlikler de düzenlendi. Kadına şiddet haberleriyle gündemde olan ülkemizde, 8 Mart'ı kutlamak ve kadına şiddete dur demek isteyen herkes Taksim'in yolunu tuttu. Taksim Sıraselviler Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, polisin İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm noktaları kapatması nedeniyle basın açıklamasının ardından Karaköy'e yürüdü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türkiye’nin birçok kentinde kadınlar, erkek şiddetine ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı alanlara çıktı.

Öte yandan kadınların katıldığı ve dijital ortamda gerçekleşen festivaller de yaşandı. Sabancı Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, Güler Sabancı'nın açılış konuşmasıyla tüm başarılı kadınlara övgü niteliğindeydi. Alanında başarılı olan ve farklı hikayeleri olan kadınlar, dijital ortamda kendilerini anlatma fırsatı buldu.

Muhteşem hikayeleri olan ve zoru başaran tüm kadınların, Kadınlar Günü kutlu olsun.

Çalışan, üreten, ekonomiye katkı sağlayan ve yoktan var eden tüm emekçi kadınlarımızı gönülden tebrik ediyorum...

HT Kulüp Genel Yayın Yönetmeni Reşat Balcıoğlu

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