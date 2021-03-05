Yüreğimiz yandı!

Cemiyet hayatının ünlü simaları dün öğle saatlerinde gerçekleşen helikopter kazasıında hayatını kaybeden şehitlerin yasını tuttu. Bitlis-Tatvan kırsalında askeri helikopter düşmesi sonucu şehit olan 11 askeri anarak hüzne boğulduklarını dile getiren Mete Vardar, Demet Sabancı Çetindoğan, Feryal Gülman, Suzan Şen, Hediye Güral Gür, Zeynep Üstünel, Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Melisa Tapan, Pınar Talay ve Suzan Toplusoy sosyal medya hesaplarından şehit yakınlarına baş sağlığı dilediler. Üzüntülerini paylaşan ünlü isimler, şehitlerimiz için dua istmeyi de ihmal etmediler.