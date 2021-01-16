Benardete'nin golf tutkusu...

İş ve spor dünyasının tanınmış simalarından Beyhan Benardete golf tutkunu HT Kulüp okuyucularıyla paylaştı. Golf sporu hayatının önemli yerinde olduğunu belirten Benardete, 'Golf hayat tarzım oldu. Çocuklarımı orada büyüttüm. Çocuklarım da golfe başladılar. Bana ikinci bir yaşam kazandırdı diyebilirim çünkü yeşilin içerisinde olmak beni çok mutlu ediyor. Beni çok mutlu ettiği için de iyi oynamaya gayret gösteriyorum. Böyle bir sporun Türkiye’de ilerlemesi şart bunun içinde her şeyi yapmaya hazırım' dedi. Başarılı golfçülerle oynadığında heyecanlanmadığının altını çizen Beyhan Benardete 'Tiger Woods’la oynamak heyecan verici olabilir ama ben sadece seyretmeyi seviyorum. Ben acaba daha iyi nasıl olabilirim diye izliyorum ama çok heyecanlanmıyorum' dedi.