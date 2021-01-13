Boyner tarzı...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Ayşe Boyner, sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı. Tarzıyla her kadının dikkatini çeken ve moda sektörüne atılıp kendi markasını oluşturan Boyner, stilini takipçilere gösterdi. İddialı ve sade tarzlarda giyindiği kıyafetleriyle dikkat çeken Ayşe Hanımın şalvarlı fotoğrafı ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Paylaşımına kısa bir not düşen Boyner "Favori şeylerimden birkaçı büyük etekler, kaplumbağalar, kovboy çizmeleri ve güzel şeyler yapan inanılmaz arkadaşlar" yorumunda bulunarak favori parçalarını paylaştı.