Güncel

Boyner tarzı...

Ayşe Boyner farklı tarzını takipçilerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

13 Ocak 2021 Çarşamba
Boyner tarzı...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Ayşe Boyner, sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı. Tarzıyla her kadının dikkatini çeken ve moda sektörüne atılıp kendi markasını oluşturan Boyner, stilini takipçilere gösterdi. İddialı ve sade tarzlarda giyindiği kıyafetleriyle dikkat çeken Ayşe Hanımın şalvarlı fotoğrafı ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Paylaşımına kısa bir not düşen Boyner "Favori şeylerimden birkaçı büyük etekler, kaplumbağalar, kovboy çizmeleri ve güzel şeyler yapan inanılmaz arkadaşlar" yorumunda bulunarak favori parçalarını paylaştı.

Ayşe Boynertelvi stil mod şalvar Moda

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Boyner tarzı...

Ayşe Boyner farklı tarzını takipçilerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.
Güncel Tapan'a doğum günü kutlaması...

Sosyetenin tanınmış simalarından Pırıl Çetindoğan kuzeni Melisa Tapan'ın doğum gününü kutladı.
Güncel Gülman'ın bakım günü...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Feryal Gülman, önceki gün cilt bakım merkezine giderek bakım yaptırdı.
Haftanın Şıkları Deri detaylı şıklık

Elif Dürüst
Güncel Sabancı'dan annesine 'Sultan' benzetmesi...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Demet Sabancı Çetindoğan annesi Özcan Sabancı'yı, Türkan Şoray'a benzettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla açıkladı.
Güncel Covıd-19 aşısı üretimi için izin belgesi aldı!

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ilaç sektöründe olan Abdi İbrahim'in, COVID-19 aşılarını en üst standartlarda üretebilme kapasitesine sahip olduğunu gösteren üretim izin belgesini aldığını duyurdu.

Güncel Şen'e özel doğum günü paylaşımı!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Aslışah Alkoçlar ve Gülşah Alkoçlar yakın dostları Begüm Şen'in doğum gününü kutladı.
Güncel Ersoy'un tasarım çalışması...

Pervin Ersoy sanatçı Pınar Kalem ile Projehane çatısı altında etkinlik gerçekleştirdi.

Güncel Eğlenceli kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Evelize Kosif eşi Hakan Kosif'in doğum gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
Magazin Hattı İhtiyaç sahiplerine destek olacak!

Sinem Nefesoğlu yapacağı televizyon programıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.
Güncel Bodrum ilaç gibi geldi...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, koronavirüse yakalandı. Bodrum'daki yazlık evinde 15 gün süreyle kendini izole eden Koç, sağlığına kavuştu
Güncel Koçibey'in safari turu...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Seben Koçibey safari turunu takipçileriyle paylaştı.