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Covıd-19 aşısı üretimi için izin belgesi aldı!

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ilaç sektöründe olan Abdi İbrahim'in, COVID-19 aşılarını en üst standartlarda üretebilme kapasitesine sahip olduğunu gösteren üretim izin belgesini aldığını duyurdu.

12 Ocak 2021 Salı
Covıd-19 aşısı üretimi için izin belgesi aldı!

TÜRK ilaç sektöründe 109 yıldır faaliyet gösteren ve 19 yıldır kesintisiz pazar lideri olan Abdi İbrahim, dünyayı ve Türkiye’yi derinden etkileyen COVID-19 salgınına karşı geliştirilen aşıları en üst standartlarda üretebilme kapasitesine sahip olduğunu gösteren aşı üretim ve dolum yapma izin belgesini aldı. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı incelemeler ve denetimler sonucunda, Abdi İbrahim’e mRNA bazlı aşılar ile inaktif aşıları üretim ve dolum yapma onayını verdiğini belirterek, ‘‘Sağlık Bakanlığı’ndan aralık ayında mRNA bazlı veya inaktif aşılar için beşerî aşı üretim ve dolum yapma izin belgesini aldık. Aşı üretim ve dolumu için hem altyapınızın hem de kalite sistemlerinizin yüksek düzeyde olması gerekiyor. Bakanlığın yapmış olduğu denetimler sonucu verilen bu izinle, AbdiBio tesisimiz ve aşı üretim konusunda yeterliliğimiz bir kez daha tescillenmiş oldu” dedi. Abdi İbrahim’in aşı üretimi ve dolumu konusunda gereken teknolojiye ve altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Barut, “İlaç sektörünün geleceği olarak gördüğümüz ve stratejik olarak çok önem verdiğimiz biyoteknolojiye kayda değer yatırımlar yaptık. 2018 yılında tamamladığımız biyoteknolojik ilaç üretim tesisimiz AbdiBio atmış olduğunuz en önemli adımdır. Aşı üretimi de dahil olmak üzere biyoteknoloji alanına yaptığımız tüm yatırımlarımızın amacı; ülkemizi biyoteknolojik ilaçların üretiminde bir üretim üssü haline getirmek ve bu stratejik alanda Türkiye’yi söz sahibi olan ülkelerden birisi yapmaktır. Abdi İbrahim olarak şu anda 20 milyon aşıyı üretebilecek kapasiteyiz. COVID-19 aşısının daha fazla miktarda üretimi için ek yatırım yapılması gerekirse, bunu da kısa süre içinde yapmaya hazırız” dedi.

Abdi İbrahim nezihbarut COVID-19 aşı

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