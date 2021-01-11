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Bodrum ilaç gibi geldi...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, koronavirüse yakalandı. Bodrum'daki yazlık evinde 15 gün süreyle kendini izole eden Koç, sağlığına kavuştu

11 Ocak 2021 Pazartesi
Bodrum ilaç gibi geldi...

İş dünyasının önemli isimlerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, koronavirüse yakalandı. İki hafta önce virüs yüzünden zor günler geçiren Ömer Bey, Bodrum'daki evinde kendini karantinaya aldı. Bu dönem bağışıklığını güçlendirmek adına beslenmesine de çok dikkat eden Ömer Koç, Bodrum'un temiz havasında dinlenerek Covid 19'u atlattı. Bilindiği üzere Ömer Koç'un babası Rahmi Koç, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmış ve tedavisi bittikten sonra sağlığına kavuşmuştu. Biz de bu vesileyle Ömer Koç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Ömer Koç koronavirüs BODRUM

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