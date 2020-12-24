Çetindoğan'dan otelde çekim

İş ve cemiyet dünyasının gözde isimlerinden Demsa Grup'un sahibi Demet Sabancı Çetindoğan'ın kızı Pırıl Çetindoğan, yeni giyim markasının çekimlerini gerçekleştirdi. Birbirinden güzel mankenleri annesi Demet Sabancı Çetindoğan'ın sahibi olduğu otelde ağırlayan Pırıl Hanım, yeni kreasyonunun çekimlerini yaptı. Otelin mutfağı, lobisi ve odalarında renkli pozların çekilmesinde mankenlere eşlik eden Çetindoğan, otel çalışanlarına "Erzak deposundan mutfağına kadar heryere girdiğimiz için özür diler şeflerin ve ekibin tüm destek ve anlayışı için teşekkür ederim" dedi.