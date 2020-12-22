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SMA'lı çocuklara umut oldular!

Cemiyet hayatının ünlü simaları SMA hastası çocuklar için yardım çağrısında bulunarak çocuklara destek oldular.

22 Aralık 2020 Salı
SMA'lı çocuklara umut oldular!

Sosyetenin ünlü isimleri SMA hastası çocukların iyileşebilmesi için yardım çağrısında bulundular. Daha önce Beyza Uyanoğlu tarafından SMA Tip 1 hastası 2 yaşındaki Pamir Pekin'e destek amacıyla yürütülen kampanyaya online olarak bağlanan Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'de katılarak Pekin'in tedavi görmesi için gereken miktarı toplayıp destek olmuştu. Diğer SMA'lı bebekler için kollarını sıvayan cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan, Pınar Sabancı, Berrin Zorlu, Bahar Şer ve İdil Fırat gibi ünlü isimler umut mağazalarına kıyafetlerini ve çantalarını bağışladılar. SMA'lı çocukların ihtiyaçları olan tedaviyi görebilmeleri için yaptıkları bağışlarla çocukları hayata tutundurmaya çalışan Pınar Sabancı ve Yasemin Özilhan çantalarını satışa sunarak Mert Adrian ve Eylül bebek için destekte bulundular.

SMA Yasemin Özilhan Pınar Sabancı Berrin Zorlu Bahar Şer

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