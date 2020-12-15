Yeni yaşa ailece kutlama...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Emine Özilhan doğum gününü aile üyelerinin hazırladığı sürpriz akşam yemeğiyle kutladı.

Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın eşi Emine Özilhan'ın doğum günü sürpriz bir akşam yemeğiyle kutlandı. Tüm aile akşam yemeğinde buluşarak Emine Özilhan'ın doğum gününü kutladı. Kızı İpek Özkan ve Türkan Tacir'in yanısıra kutlamaya damadı Onur Özkan, Yasemin Özilhan ve Ziya Tacir'de katıldı. Hep birlikte doğum günü pastasını üfleyen Özilhan, aile üyeleriyle birlikte dilek tuttu. Torunlarıyla beraber poz veren ve keyifli zaman geçiren Emine Hanım, duygu dolu anlar yaşadı. Özilhanlar'ın beraber çekildiği fotoğraf karelerini ise Yasemin Özilhan sosyal medya hesabından paylaştı.