Covid-19'un turizme etkileri!

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Hediye Güral Gür, Mete Vardar ve Beyza Uyanoğlu pandemi sürecinin turizme olan etkilerinden konuştular.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tüm sektörleri etkiledi. İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından NG Hotels İcra Kurulu Başkanı iş kadını Hediye Güral Gür, Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ve Beyza Uyanoğlu pandeminin turizm sektörünede olan etkilerinden konuştular. Koronovirüsün en çok etkilediği sektörlerden biri olan ve kayıp bir sezon yaşayan turizm sektöründen bahseden Mete Vardar, 17 Mart'tan 20 Nisan'a kadar sadece iptal ve değişiklerle uğraştıklarını belirtirken 'Bugüne kadar 200 milyonluk bir ciromuz vardı bunun yüzde 93'ü iptal talabiyle geldi. Süreç içerisinde iptal ve iadeleri sorunsuz bir şekilde tamamladık dedi. İş insanı Hediye Güral Gür ise konuşmasında 'Sektör dibe vurdu diyebiliriz ama özellikle turizm sektörü yaz aylarını olumlu geçirdi. Hastalığın artışı yeniden malesef sektörde daralmaya yol açtı. turizmin önümüzdeki dönemlerde çok başarılı sezonlar geçireceğine inanıyorum' yorumunda bulundu. Pandeminin turizme yaşattığı olumsuz sonuçlarına değinen Beyza Uyanoğlu, 'Yasaklarla beraber sıkıntılı bir döneme girdik. Tüm sektörlerin toparlanması sanırım 2021'in sonlarını bulabilir' dedi.