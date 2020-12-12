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Alkoçlar nişan hazırlığında!

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Kısa süre önce erkek arkadaşının evlilik teklifini kabul eden cemiyet hayatının ünlü ismi Aslışah Alkoçlar nişan hazırlığına başladı.

Geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşıyla evliliğe ilk adımı atma kararı alarak Kaan Demirağ'ın evlilik teklifini kabul eden sosyetenin genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar, nişan hazırlıklarına başladı. İlişkilerini resmileştirmek için adım atan çift aile arasında düzenleyecekleri nişan töreni için hazırlıkları hızlandırdı. Aslışah Hanım, özel günde giyeceği kıyafetini ise Özgür Masur'dan tercih etti. Sevgilisi Kaan Demirağ'la kıyafetini seçen Alkoçlar, sosyal medya hesabından 'En mutlu en özel günlerimin tasarımları tabiki Özgür Masur' yorumunda bulundu.

Etiketler
Aslışah Alkoçlar kaandemirağ nişan söz evlilik
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