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Golf tutkunları Antalya'da...

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Antalya’da, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlenen Golf Turnuvası’nda, golf sporuna gönül vermiş 120 sporcu sahalarda yerini aldı.

Hafta sonu “Şahin Sucukları” ev sahipliğinde Antalya’da, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlenen Golf Turnuvası’nda, golf sporuna gönül vermiş 120 sporcu sahalarda yerini aldı. Markanın sahibi Salih Fazlıoğlu eşi Saniye Fazlıoğlu ile katılırken, Nihat Özdemir, Erdem Kramer, Beyhan Benardate , Mehmet Ziylan, Kıvanç Oktay, Faruk Çelik gibi iş ve cemiyet hayatının önemli isimleri turnuvada tüm gün birbirleri ile yarışarak organizasyona renk kattılar. Dereceye girenlere kupalarını; Nihat Özdemir, Erdem Kramer, Saniye–Salih Fazlıoğlu verdi.

Ferit TUĞLUK

Etiketler
golf Antalya Turnuva Nihat Özdemir Erdem Kramer
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