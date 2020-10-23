Sokak hayvanları için "Semtpati"

Sokak hayvanlarına yönelik katılımcı, kapsayıcı ve veri temelli bir çözüm sunan SemtPati projesinin mobil uygulaması için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi İpek Kıraç protokol imzaladı.

İş insanı ve hayvansever İpek Kıraç'ın sokak hayvanlarıyla uyum içinde yaşanacağı örnek mahalleler oluşturma hayaliyle başlattığı "SemtPati" projesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle İstanbul'un mahallelerinde yaygınlaşacak. SemtPati açıklamasına göre, projenin pilot uygulaması Göktürk Merkez Mahallesi'nde oluşturulan Gönüllü İnisiyatifi ile yapıldı. SemtPati'nin kademeli olarak İstanbul'un tüm mahallelerinde yaygınlaşmasını hedefleyen sürece ilişkin protokol, Florya'daki İstanbul Planlama Ajansı'nda düzenlenen törenle imzalandı. Sokak hayvanları ile birlikte uyum içinde yaşamaya örnek teşkil edecek bir akıllı şehir modeli oluşturmayı hedefleyen "SemtPati" projesinin İstanbul'un mahallelerinde yaygınlaşacak olması vesilesiyle iş insanı ve hayvansever İpek Kıraç ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla protokolün imza töreni düzenlendi. Sokak hayvanlarına yönelik katılımcı, kapsayıcı ve veri temelli bir çözüm sunan SemtPati projesinin mobil uygulaması sayesinde gönüllü hayvanseverler, mahalle mahalle tüm şehrin sokak köpeği haritalandırmasının yapılmasını sağlayacak. Uygulama ile sokak köpeklerinin sağlık ve bakım ihtiyaçlarının etkin bir şekilde yönetilmesi ve yerel yönetimlerin sokak hayvanlarına yönelik veriye dayalı karar alması desteklenecek. İş insanı İpek Kıraç ise konumasında 'Hem kendimizin hem onların huzuru için şehrimizin vazgeçilmez bir paydaşı olan sokak hayvanları ile ortak bir yaşam kültürü oluşturmak hedefi ile 2 sene önce yola çıkma kararı aldık' 'Osmanlı döneminden beri süren bir 'sokak hayvanları ile bir arada yaşama kültürü'nden geliyoruz. Biz bu hayvanlar ile beraber yaşıyoruz. Öncelikle bunu kabul etmemiz ve bir zenginlik olarak görmemiz gerekiyor' dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "İyi insan olmak da aslında yaşadığınız ortama, canlılara, herkese, insana dair yüreğinizde beslediğiniz sevgi, saygı ve özenle paraleldir. Zaten toplum olarak gelişmişliğin de, çağdaş olmanın da ölçüsü budur. Mutluluk düzeyimizi belirleyecek olan kriterler bunlar... SemtPati uygulaması ile iş insanımız İpek Kıraç'ın önderliğinde ortaya konan hassasiyet bence toplumdaki vicdanın ve belki de toplumun bu noktada eğitilmesi ya da bilgi sahibi edilmesi gereken bir sistemi de devreye sokuyor" değerlendirmesinde bulundu.