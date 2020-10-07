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Ersoylar, yenilenen Galata Kulesi'nde...

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi'nin açılışına katıldılar.

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy 100 gün içinde restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi'nin açılışına katıldılar. İsrtanbul'un kalbi olan Galata Kulesi yeni konseptiyle 100 gün süren restorasyon çalışmalarıyla 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşunda görkemli şovlarıyla açıldı. İstanbul'un sembollerinin ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resimlerinin Galata'ya yansıtıldığı açılışta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve eşi Pervin Ersoy hazır bulundu. Açılışta konuşma yapan Mehmet Nuri Ersoy; "Restorasyonda kulenin içinden bin ton betonu söküp tam bin kamyonet dolusu ağırlığı da çıkardıklarını aktardı. Ersoy, depremden ziyade kule için en büyük tehlikenin yangın olduğunu belirtirken bu anlamda binanın elektrik sisteminin baştan aşağı yenilendiğini söyledi. Restorasyon sonrasında artık Galata’da bir restoran olmayacak. Yani kulenin içinde yeme içmeye dair hiç bir hizmet verilmeyecek. Kule sadece turistik gezi için ziyaretçilerine kapılarını açacak" diyerek davetlilerle birlikte kuleyi gezdi.

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Ersoylar yenilenen Galata Kulesinde... Galata Kulesi Pervin Ersoy
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