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Sürpriz nikah!

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Cemiyet hayatının ünlü simalarından Ayşe Boyner ve Cem Telvi çifti nikah masasına oturdu.

Cem Boyner ve Bilgün Dereli'nin kızı Ayşe Boyner'in sevgilisi Cem Telvi'yle nikah masasına oturdu. Çift cuma günü sessiz sedasız evlendi. Ayşe Boyner'de geleneği bozmayarak ikiz kız kardeşi Elif Boyner ve kız kardeşi Emine Boyner gibi babasının evinde evlenmeyi tercih etti. Çift Boyner'in Kanlıca'daki yalısında, sadece aile üyelerinden oluşan 15 kişilik bir davetli huzurunda birvirlerine evet dedi. Pandemi nedeniyle küçük bir töreni tercih eden çift, düğün yemeğini Ayşe Hanım'ın annesi Bilgün Dereli'nin Çubuklu'daki evinde yedi.

Etiketler
Ayşe Boyner Cem Telvi nikah yemek bilgündereli
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