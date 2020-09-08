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Kosif'e arkadaşlarından sürpriz kutlama

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Meral Kosif yeni yaşını yakın dostlarıyla bir arada kutladı.

Kosifler Otomotiv'in patronu Hasan Kosif'in eşi Meral Kosif yeni yaşını yakın dostlarıyla birlikte Bodrum'da ki evinin bahçesinde kutladı. Şule Argüder ve kızı Özge Sander'in de bulunduğu kutlamada Kosif, duygu dolu anlar yaşadı. Dostlarıyla birlikte doğum günü pastasını üfleyen Meral Hanım, arkadaşlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşayadı. Keyifli bir gün geçiren Kosif, sosyal medya hesabından fotoğraflar atarak "Şulem çok teşekkür ederim. Harika bir gün yaşadım. İyi ki varsın" notuyla yakın arkadaşı Şule Argüder'e teşekkür etti.

Etiketler
Meral Kosif doğum günü yaş sürpriz
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