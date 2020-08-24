Süperstar Bodrum'dan geçti...

Süperstar Ajda Pekkan önceki gece Bodrum Gündoğan'daki Bvs Bosphorus Otel'deki Günay Restaurant'ta sahne aldı.

Sevenlerinin karşısına siyah detayları olan sarı bir kıyafetle çıkan Pekkan, yıllara meydan okuyan güzelliği ve zerafetiyle kendisini dinlemeye gelenleri büyüledi. Programına "Vitrin" şarkısıyla başlangıç yapan Ajda Pekkan muhteşem sahne şovunun yanı sıra dansıyla da hayranlarından büyük alkış alırken Günay'ı tıklım tıklım doldurdu. Ünlü sanatçıyı dinlemeye gelen isimler arasında Nejdet-Emel Ayaydın, Ender-Gülşah Alkoçlar, Selma Türkeş, Sernur Çiftçi, Aslı Kuseyrioğlu, Nevin Şaşmaz ve Mustafa-Asiye Kefeli çifti de vardı. Yaklaşık üç saat sahnede kalarak muhtesem bir performansa imza atarak misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatan Pekkan, enerjisiylede sevenlerinin kalbine bir kez daha taht kurdu. Bodrum Günay'da sezon finali yapan Süperstar programını dillerden düşmeyen şarkısı "Yakar Geçerim" ile noktaladı.