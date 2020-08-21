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Eski dostlar buluştu

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Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum’da eski yakın dostlar Derin Mermerci, Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu ile özlem giderdiler.

Bodrum ve Bitez koyu arasında bulunan Asarlık Mevkii'nin en sakin ve gizli noktasında konumlanan Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum, bu kez de eskimeyen zamansız dostların buluşmasına tanık oldu. Caresse Bodrum’un klasikleşen Kenan Doğulu konserini izlemeye gelen Derin Mermerci, yakın dostu Volkan Büyükhanlı ile birlikte Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu ile bir araya geldi. Uzun zaman sonrasında ilk kez Caresse Bodrum’da buluşan eski dostlar hasret giderdi. Ekip ikizleri ile birlikte Caresse Bodrum’da yaz tatilini geçiren Derin Mermerci ile birlikte bu yazın gözde izole adresi Buddha-Bar Beach de, Buddha-Bar imza lezzetlerini de deneyimleme fırsatı buldu.

Etiketler
Eski dostlar buluştu Derin Mermerci Kenan Doğulu BODRUM buluşma
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