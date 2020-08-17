Bodrum'da eğlenceli gece...

Sezona iddialı giriş yaparak adından söz ettiren Serafina Mare, eğlenceli Bodrum gecelerine devam ediyor.

Ünlü işletmeci Ali Sayar önceki gün Bodrum Gündoğan'ın sevilen mekanı Serafina Mare'de Dj kabinine geçti. 80'ler ve 90'lar Türkçe müziğin yanı sıra popüler şarkılara da playlistinde yer veren Sayar'ı dinlemeye gelenler mekanı doldurdu. Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Mehmet Mutlu'nun İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı eşi Melisa Mutlu önceki gün eşinin sürpriz partisi ile yeni yaşına girdi. Mehmet Mutlu'nun sürpriz partisine Cezmi-Hülya Mutlu, Umut-Fulya Özkanca, Gaya-Alpay Başaran, Zeynep Mutlu ve yakın dostları geldiler. Doğum günü pastasını eşiyle birlikte kesen Melisa Mutlu gecenin ilerleyen saatlerine kadar ailesi ve dostlarıyla eğlendi. Serafina Mare'ye gelen isimler arasında Metin Şen gibi tanınmış simalar vardı. Ünlü dj Ali Sayar ise müziklerler davetlilere keyif dolu bir gece geçirtti.

Hakan YAĞCI