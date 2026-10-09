'Sanat ve Kadın' buluşması...

Koray GYO, Artkolik iş birliğiyle Göktürk’teki İstanbul İstanbul projesinin örnek dairesinde özel bir sanat buluşmasına ev sahipliği yaptı. Koray Group Yönetim Kurulu Üyesi Yonca Kartal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen “Sanat ve Kadın” etkinliği, cemiyet hayatının tanınmış isimlerini sanat ve keyifli sohbetler eşliğinde bir araya getirdi. Koray GYO, kültür ve sanat odaklı etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Artkolik iş birliğiyle düzenlenen “Koray GYO Art Talks – Sanat ve Kadın” buluşmasında Nazlı Keçili ve sanat tarihçisi Buket Şakarcan, kadın ve sanat üzerine konuşma yaptı. Davete Esra Dinçkök, Arzum Onan, Aslı Gümüşel, Nazlı Keçili, Nilgün Keçili ve Zeynep Hasman katıldı. Sanat tarihine yön veren kadınların hikâyelerinin ele alındığı etkinlik, sanat sohbetinin ardından düzenlenen brunch ile devam etti.

Hakan YAĞCI