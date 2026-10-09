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'Sanat ve Kadın' buluşması...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, "Koray GYO Art Talks – Sanat ve Kadın" buluşmasında bir araya geldi.

Giriş: 09 Ekim 2026, Cuma 16:37
'Sanat ve Kadın' buluşması...
BUKET ŞAKARCAN, YONCA KARTAL, NAZLI KEÇİLİ
ASLI TÜMEN 
NİLGÜN KEÇELİ
ASLI GÜMÜŞEL
ZEYNEP HASMAN 
YONCA KARTAL
GENEL
'Sanat ve Kadın' buluşması...
BUKET ŞAKARCAN, YONCA KARTAL, NAZLI KEÇİLİ
ASLI TÜMEN 
NİLGÜN KEÇELİ
ASLI GÜMÜŞEL
ZEYNEP HASMAN 
YONCA KARTAL
GENEL

Koray GYO, Artkolik iş birliğiyle Göktürk’teki İstanbul İstanbul projesinin örnek dairesinde özel bir sanat buluşmasına ev sahipliği yaptı. Koray Group Yönetim Kurulu Üyesi Yonca Kartal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen “Sanat ve Kadın” etkinliği, cemiyet hayatının tanınmış isimlerini sanat ve keyifli sohbetler eşliğinde bir araya getirdi. Koray GYO, kültür ve sanat odaklı etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Artkolik iş birliğiyle düzenlenen “Koray GYO Art Talks – Sanat ve Kadın” buluşmasında Nazlı Keçili ve sanat tarihçisi Buket Şakarcan, kadın ve sanat üzerine konuşma yaptı. Davete Esra Dinçkök, Arzum Onan, Aslı Gümüşel, Nazlı Keçili, Nilgün Keçili ve Zeynep Hasman katıldı. Sanat tarihine yön veren kadınların hikâyelerinin ele alındığı etkinlik, sanat sohbetinin ardından düzenlenen brunch ile devam etti.

Hakan YAĞCI

“Koray GYO Art Talks – Sanat ve Kadın”
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