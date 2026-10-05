Bir Dilek Tut Derneği'nden anlamlı etkinlik

Türkiye’de bugüne kadar 6 binden fazla riskli hastalıkla mücadele eden çocuğun dileğini gerçeğe dönüştüren Make-A-Wish Türkiye / Bir Dilek Tut Derneği, çocukların hayallerine ortak olmak ve onların tedavi yolculuklarına umut, neşe ve güç katmak amacıyla Oylum Talu ve Fatih Türkmenoğlu’nun sunduğu Art for Stars 2026 etkinliğini düzenledi. Swissôtel The Bosphorus İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleşen bu anlamlı buluşmada; dernek yönetimi, dilek çocukları, aileleri ve derneğin elçisi Ebru Şahin bir araya geldi. Organizasyona sanat, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Davette aralarında Jeff Hakko, Romina Hakko Garih, Niv Garih gibi tanınmış isimlerin de yer aldığı çok sayıdaki konuk çocukların dileklerine destek verdi. Alara Noyan Duo’nun canlı müziği eşliğindeki karşılama kokteyli ile başlayan etkinlik, açılış konuşmaları, mezun bir dilek çocuğunun ilham verici deneyim paylaşımı ve Eylül Ergül’ün müzik dinletisiyle devam etti.

Onur AYDIN