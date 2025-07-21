Davetler

Sanat eserleri kadın gücüyle bileşti...

Cemiyet hayatının sanatsever ünlü hanımları, sanatçı Mustafa Tuğrul'un “Flamingo Sürüsü” adlı metal heykel sergisini ziyaret etti.

Giriş: 21 Temmuz 2025 Pazartesi
Sanat eserleri kadın gücüyle bileşti...

Yüce Auto, sürdürülebilirlik vizyonunu Projehane çatısı altında Bilge Kuru ev sahipliğindeki davetle Bodrum Caja By Maxx Royal’de sanatla buluşturdu. Tamamen elektrikli modelin metaforu olan flamingolardan ilham alınarak, sanatçı Mustafa Tuğrul tarafından ömrünü tamamlamış araç parçalarıyla tasarlanan “Flamingo Sürüsü” metal heykel eseri sanatseverlerle buluştu. Markanın 130. yılına özel logosu da çevreci bir bakış açısıyla yeniden yorumlanırken, sanatçı Deniz Sağdıç ile yapılan iş birliği kapsamında eski broşür ve bayraklardan üretilen beş sanat eseri Türkiye’nin farklı şehirlerinde sergilendi. Bodrum'daki etkinliğe iş, sanat ve cemiyet dünyasından Bahar Şer, Pervin Ersoy gibi çok sayıda isim katıldı. Proje, geri dönüşümün sanatla buluştuğu etkileyici bir farkındalık hareketine dönüştü. Škoda’nın “Toplumu Güçlendir” vizyonuyla hayata geçirilen projede, sürdürülebilir üretim yapan kadın girişimciler de yer aldı. Rize’den çay üreticisi Aytül Turan, atık kumaşları el yapımı çantaya dönüştüren Burcu İlhan, doğal malzemelerle sürdürülebilir çiçek tasarımları üreten Sibel Gürcüoğlu projeye anlam kattı. Sanat, çevre ve kadın emeğini güçlü bir anlatıyla bir araya getiren bu özel proje; markanın tamamen elektrikli modellerle sürdürülebilirlik vizyonunun altını çizdi.

Onur AYDIN

Mustafa Tuğrul Flamingo Sürüsü sergi

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