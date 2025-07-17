Davetler

Mert Alaş’tan Bodrum'da özel davet

Dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Mert Alaş, sahibi olduğu içki markası için Bodrum’da özel bir geceye ev sahipliği yaptı.

Giriş: 17 Temmuz 2025 Perşembe
Mert Alaş’tan Bodrum'da özel davet

Dünyanın en tanınmış moda fotoğrafçılarından Mert Alaş, kurucusu olduğu içki markasının özel lansmanı için Bodrum’da etkileyici bir davete imza attı. Gece, moda, sanat ve cemiyet dünyasından Türkiye ve dünyadan pek çok seçkin ismi bir araya getirdi. Stil ve zarafetin buluştuğu davette Nevbahar Koç, Elif Dürüst, Esra Tümen gibi isimler şıklıklarıyla gecenin atmosferine ışık kattı. Bodrum’un Ege kıyısındaki eşsiz ambiyansında düzenlenen davet, Alaş’ın marka ruhunu yansıtan detaylar, seçkin müzikler ve sofistike sunumlarla dikkat çekti. Gecede konuklar, Alaş’ın ilham veren vizyonu ve yaratıcı dokunuşlarıyla şekillenen özel deneyimin bir parçası oldu. Etkinlik yaz sezonunun en dikkat çekici etkinliklerinden biri olarak öne çıktı.

Mert Alaş Nevbahar Koç Elif Dürüst

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