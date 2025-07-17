Mert Alaş’tan Bodrum'da özel davet

Dünyanın en tanınmış moda fotoğrafçılarından Mert Alaş, kurucusu olduğu içki markasının özel lansmanı için Bodrum’da etkileyici bir davete imza attı. Gece, moda, sanat ve cemiyet dünyasından Türkiye ve dünyadan pek çok seçkin ismi bir araya getirdi. Stil ve zarafetin buluştuğu davette Nevbahar Koç, Elif Dürüst, Esra Tümen gibi isimler şıklıklarıyla gecenin atmosferine ışık kattı. Bodrum’un Ege kıyısındaki eşsiz ambiyansında düzenlenen davet, Alaş’ın marka ruhunu yansıtan detaylar, seçkin müzikler ve sofistike sunumlarla dikkat çekti. Gecede konuklar, Alaş’ın ilham veren vizyonu ve yaratıcı dokunuşlarıyla şekillenen özel deneyimin bir parçası oldu. Etkinlik yaz sezonunun en dikkat çekici etkinliklerinden biri olarak öne çıktı.