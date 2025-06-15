Boğaz'da mutlu son...

İş insanı Kemal Gülman'ın eski eşi Feryal Gülman'ın oğlu Aslan Kemal Gülman, Mariam Mekhdieva ile Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturdu. Cemiyet hayatının önde gelen isimleri çifti ve Feryal Gülman'ı bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Samimiyetin, dostluğun ve sevginin ön planda olduğu bu özel gecede duygu dolu anlar yaşandı. Genç çift ilk danslarını ettikten sonra nikah kıyıldı. Gelin Mekhdieva özel gece için Zuhari Murad bir gelinlik tercih ederken Damat bey ise Tom Ford takımıyla gelini tamamlamıştı. Çiftin şahitliğini ise onları tanıştıran yakın dostları yaptı. Aslan Kemal Gülman ve Mariam Mekhdieva çiftinin balayından sonra İstanbul'da yaşamaya devam edecei öğrenildi. Feryal Gülman'ın oğlu Aslan Kemal Gülman, geçtiğimiz 15 Eylül'de Rusya'nın başkenti Moskova'da görkemli bir törenle nişanlanmıştı.

Ferit TUĞLUK