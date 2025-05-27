Davetler

İtalyan gecesiyle yaza 'Merhaba' dediler...

İş ve cemiyet hayatının seçkin simaları dün akşam düzenlenen İtalyan gecesiyle yaza merhaba dedi.

Giriş: 27 Mayıs 2025 Salı
İtalyan gecesiyle yaza 'Merhaba' dediler...

Aksoy Grubu'nun, Conrad İstanbul Hotel bünyesinde açtığı Monteverdi Ristorante cemiyet hayatının seçkin isimleriyle yaza merhaba dedi. Seçkin konuklar, restoranın kadın şefi Nicole Scandella'nın hazırladığı menü ile İtalyan mutfağının en seçkin örneklerini tadarken, aynı zamanda sanatın ve tarihin tatla dans ettiği bir sohbetin de parçası oldu. Ünlü Dj Tai Tayfun'un çaldığı napoliten şarkılar ve aryalar eşliğinde keyifli bir gece geçirdi. Batu ve Banu Aksoy kardeşler ev sahipliğinde düzenlenen geceye aralarında Emine Sabancı Kamışlı, Ali Gürsoy, Tarık Kayar gibi seçkin konuklar katıldı. Gastrovista Art'ın Kurucu Ortağı Songül Hatısaru ile Arzu Kayar bu özel geceye düzenleyen isimlerden. Hatısaru, "Monteverdi de bu ruhun İstanbul’daki en güzel yansımalarından biri. Bu özel buluşmanın gerçekleşmesine ev sahipliği yapan Aksoy Ailesi ve Monteverdi yönetim ekibine ve çalışanlarına içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zarif ev sahiplikleri, bu geceye ayrı bir değer kattı. Mutfakta Türkiye'nin tek kadın İtalyan şefi Nicole Scandella var... Yazı, tamamen çevreci, yeşil bir restoranda yazı karşıladık. Otel de restoran da enerji ihtiyacının tamamını, Aksoy aileninin solar enerji yatırımı sayesinde güneşten karşılıyor. Mutfaktan başlayarak restoranın tüm süreçlerinde sürdürülebilirlik esasları hakim. Gastrovista Art, sanatın estetiğiyle gastronominin duyulara hitap eden zenginliğini bir araya getiren bir yolculuk. Gastrovista Art, yurtiçi ve yurtdışındaki her buluşmasında, sizleri sadece lezzetin değil, sanatla bütünleşmiş bir deneyimin parçası olmaya davet edecek" şeklinde konuştu.

Onur AYDIN

italya Monteverdi Ristorante davet

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