“Origins İstanbul” koleksiyonuna özel davet

Tasarımı bir yaşam biçimi olarak benimseyen yaklaşımıyla kendi atölyesinde hem kişiye özel projeler hem de özgün koleksiyonlar geliştiren Esma Dereboy, yeni koleksiyonu “Origins İstanbul”u şehrin kalbinde, eşsiz bir etkinlikle sanatseverlerle buluşturdu. Zarif Boğaz manzarası eşliğinde gerçekleşen davette, İstanbul’un simgeleşmiş yapılarından ilham alan özel enstalasyon sergilendi. Rıza Güral, Yıldız Güral, Erol Güral, Sevim Güral, Melis Dereboy, Begüm Ayaydın, İpek Özilhan Özkan, Türkan Özilhan, Yelda Güral, Nilgün Çarmıklı, Ceyda Çarmıklı gibi birçok ünlü isim yer aldığı özel gecede sergilenen objeler, konuklar tarafından büyük ilgiyle incelendi. Koleksiyona hayat veren Esma Dereboy, etkinlikte yaptığı konuşmada, “İstanbul bugün, hepimizin tanıklık ettiği gibi biraz kaotik, biraz karmaşık bir şehir haline geldi. Bu karmaşanın içinde, şehrin köklerindeki güzelliklere gözlerimizi kapatıyor, farkındalığımızı yitiriyoruz. Oysa İstanbul, geçmişten bugüne taşıdığı detaylarla hâlâ çok şey fısıldıyor. Origins İstanbul Koleksiyonu’yla o sessiz ama derin hikâyeleri yeniden görünür kılmak istedim. Bu yapıları sadece mimari unsurlar olarak değil, birer duygu taşıyıcısı olarak ele aldım. Çünkü onlar sadece İstanbul’u anlatmıyor; bize, bugüne, insana dair evrensel duygular da taşıyor. Bu koleksiyon, İstanbul’un yapıları ve o yapıların taşıdıkları anlamlarla, duygu ve hafıza katmanlarıyla 8 ayda şekillendi.” dedi.