Hanımları buluşturan davet...

Moeva’nın “Synersphere” adlı İlkbahar-Yaz 2025 Koleksiyonu, Raffles Istanbul’daki özel süitte gerçekleşen seçkin bir davetle tanıtıldı. Murad ve American Express iş birliğinde düzenlenen lansmana, Ruken Mızraklı, Leyla Alaton, Hediye Güral, Gamze Cizreli, Figen Kıral, Neşe Sert gibi moda, iş ve sanat dünyasından pek çok önemli isim katıldı. Global lüks mayo ve resort giyim markası MOEVA, 21 Mayıs’ta Raffles Istanbul’un ikonik süitinde gerçekleştirdiği özel lansman ile, teknolojinin ve duyuların kesişiminden ilham alan yeni koleksiyonu “Synersphere”i tanıttı. Murad sponsorluğunda gerçekleşen bu özel etkinlik, davetlilere ilham veren atölyeler ve American Express ayrıcalıklarıyla unutulmaz bir Moeva deneyimi sundu. Teknolojiyle duyuları buluşturan bir koleksiyon Moeva’nın SS25 koleksiyonu Synersphere, duyuların kesişiminden yeniden doğan bir benlik hissini odağına alıyor. Estetik, teknoloji ve duyusal deneyimin iç içe geçtiği bu koleksiyon; sadece bir giyim serisi değil, aynı zamanda bir varoluş alanı, bir duygu küresi. Bedenle kumaş arasındaki teması yeniden tanımlayan Synersphere koleksiyonunda her tasarım, duyuları harekete geçiren bir sanat objesi gibi konumlandırılmıştır. Dokular, kesimler ve renk paleti; içsel dünyayla fiziksel gerçeklik arasında kurulan zarif bir köprüdür. Bu koleksiyon, modern kadının dış dünyayla kurduğu ilişki kadar, kendi iç sesiyle olan temasına da saygı duruşudur. Synersphere kadını, güçlü ama duyarlı; keskin hatların ardında yumuşak bir bilinç barındırır. Burada moda bir ifade değil; bir his, bir uyanış, bir yeniden keşiftir. Zamansız bir estetik arayanlar için tasarlanan bu koleksiyon, fonksiyonelliği şıklıkla harmanlarken, aynı zamanda sanatsal ve duygusal bir ifadeyi ön plana çıkarıyor. Sanatla duyuların birleştiği bir noktada var olan Synersphere, estetikten öte, hissedilen bir anlatı olarak konumlanıyor. İlham veren atölyeler Etkinlik kapsamında, İlkem Öztürk’ün “Overdose” markasıyla gerçekleştirdiği özgün atölyeler ve Murad’ın hazırladığı çok duyulu deneyim odaklı uygulamalar büyük ilgi gördü. Süitde özel olarak hazırlanan deneyim alanında katılımcılar, duyulara hitap eden yaratıcı uygulamalarla markanın Synersphere evrenini çok boyutlu olarak keşfetme imkânı buldu.

Onur AYDIN