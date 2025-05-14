40. yaşa muhteşem kutlama

Can Köseoğlu ve Zeynep Uluç, 2012 yılında dillere destan bir düğün organizasyonuyla dünyaevine girmişti. Kemal, Kaan ve Kerim adında üç erkek çocuk sahibi olan çift, hafta sonu Fransa Cannes’da 40 yaş partisi verdi. Doğum günü 8 Mayıs olan Can Köseoğlu ile doğum günü 27 Mayıs olan Zeynep Köseoğlu yeni yaşlarını, içinde 11. yüzyıldan kalma şapellerin de bulunduğu, mimar Jacques Couëlle imzalı Castellaras Kalesi’nde ortak kutladı.

CANNES'TA MUHTEŞEM PARTİ

Hacı-Nazlı Sabancı, İlhan - Pınar Sabancı, Ali Sabancı, Emine Sabancı Kamışlı ile eşi Erhan Kamışlı, Fulya Özkanca, Ayşegül Uluç, Selin Tara ve Serra Sengir davete katılan konuklar arasındaydı. Partinin ev sahibi olan sanat danışmanı Zeynep Köseoğlu konuklarına bölgedeki tarihi yerleri, galerileri gezdirdi. Rehberlik yaptı. M.Ö. 1. yüzyıla kadar uzanan, ressam Pablo Picasso’nun da yaşadığı Mougins köyüne herkes hayran kaldı. Konuklardan Pınar Sabancı, “Zamanda yolculuk yapıp Orta Çağ’a ışınlanmak gibiydi” dedi.