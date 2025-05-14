İş dünyasını buluşturan davet...

İstanbul’un kalbinde, üst segment markaları buluşturarak şehrin yeni cazibe merkezi olacak Mahall İstanbul’un lansman gecesinde sevilen sanatçı Erol Evgin sahne aldı. İş dünyasının önde gelen isimlerinin buluştuğu geceye Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin en prestijli alışveriş, yaşam ve gastronomimerkezi olarak tasarlanan mahall İstanbul, kapılarını açmaya hazırlanıyor. Önceki akşam Çırağan Sarayı’nda düzenlenen lansman etkinliğinde perakende sektörünün önde gelen markalarının temsilcileri bir araya geldi. Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker’in ev sahipliğinde düzenlenen ve Melike Öcalan’nın sunuculuğunu yaptığı geceye Abdullah Kiğılı, Ahmet Hotiç, Cem Boyner, Cüneyt Güneş, Dursun Özbek, Fatih Akbacakoğlu, Hilal Suerdem, Nejdet Ayaydın, Süleyman Orakçıoğlu, Tahsin Özlenir katıldı. Yıllara meydan okuyan şarkılarıyla özel bir konser veren Erol Evgin, konuklara keyifli bir gece yaşattı.

Nazif Şahin KARPUZ