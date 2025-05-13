Hanımlar “Çiçek Aç” etkinliğinde...

Yeni nesil dekorasyon dünyasına cesur dokunuşlar getiren Zsa Zsa Zsu, Anneler Günü’nü “Çiçek Aç” kampanyasıyla kutladı. Stil sahibi kadınların buluşma noktası Bardot’ta gerçekleşen özel kahvaltı daveti, Melis Ağazat’ın ev sahipliğinde cemiyet hayatının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Etkinlik boyunca markanın ilham veren evreni; kadınların içindeki özgürlük, zarafet ve yaratıcılık duygularını kutlayan atmosferle buluştu. Markanın “Çiçek Aç” daveti, cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Aralarında Arzu Sabancı, Berrin Zorlu, Ceylan Çapa, Neşe Gönül, Nuran Erçil ve Şebnem Çapa’nın da bulunduğu konuklar; markanın güneşli renkler dünyasında keyifli bir sabaha eşlik etti.

Ferit TUĞLUK