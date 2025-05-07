Boğaz'da mutlu son...

Bankacılık sektörünün başarılı isimlerinden Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cahit Çınar ile eşi Kudret Çınar'ın oğulları Görkem Çınar, hayatını Derya -Murat Kapkıran çiftinin kızları Hazal Kapkıran ile birleştirdi. Çiftin nikah şahitliğini eski Başbakan Yardımcılarımızdan Hüsamettin Özkan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Hakimler Kurulu Üyesi Ömer Topaç ve Habertürk Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ birlikte üstlendi. Boğaz'ın eşsiz manzarası eşliğinde Divan Kuruçeşme'de gerçekleşen düğün davetinin konukları arasında çok sayıda ünlü isim bulunuyordu. Görkem-Hazal Çınar çiftinin nikahını Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel kıyarken, genç çift nikah töreninin ardından ilk danslarını alkışlar eşliğinde yaptı.