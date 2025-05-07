Davetler

Boğaz'da mutlu son...

İş, siyaset, cemiyet ve medya dünyasının ünlü isimleri, Görkem-Hazal Çınar çiftinin düğününde bir araya geldi

Giriş: 07 Mayıs 2025 Çarşamba
Boğaz'da mutlu son...

Bankacılık sektörünün başarılı isimlerinden Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cahit Çınar ile eşi Kudret Çınar'ın oğulları Görkem Çınar, hayatını Derya -Murat Kapkıran çiftinin kızları Hazal Kapkıran ile birleştirdi. Çiftin nikah şahitliğini eski Başbakan Yardımcılarımızdan Hüsamettin Özkan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Hakimler Kurulu Üyesi Ömer Topaç ve Habertürk Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ birlikte üstlendi. Boğaz'ın eşsiz manzarası eşliğinde Divan Kuruçeşme'de gerçekleşen düğün davetinin konukları arasında çok sayıda ünlü isim bulunuyordu. Görkem-Hazal Çınar çiftinin nikahını Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel kıyarken, genç çift nikah töreninin ardından ilk danslarını alkışlar eşliğinde yaptı.



Görkem-Hazal Çınar

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Boğaz'da mutlu son...

İş, siyaset, cemiyet ve medya dünyasının ünlü isimleri, Görkem-Hazal Çınar çiftinin düğününde bir araya geldi

Davetler Sabancı'da yapay zeka destekli sergi...

Sabancı Üniversitesi, 25. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında 'Yaşayan Anlar: 25 Yılın Retrospektifi' adlı özel bir sergiye ev sahipliği yaptı.

Davetler ÇABA Derneği'nden eğitime destek

ÇABA Derneği’nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 14’üncüsünü düzenlediği ÇABA Fest cemiyet hayatından ünlü hanımların katılımıyla gerçekleşti.
Güncel Altay, okurlarıyla buluştu...

Sağlıklı yaşamla okurlarına katkı sunmayı amaçlayan yazar Ebru Zeynep Altay, ilk kitabı “Longevity Tariflerle Tabağın Değişsin, Sen Değiş”in tanıtımını dostlarıyla birlikte gerçekleştirdi.

Magazin Hattı TEGV'den Olağan Genel Kurul toplantısı

"Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir" mottosuyla 30 yıldır çocukları nitelikli eğitim desteğiyle buluşturan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi.
Güncel Yeni yaşa dostlarla merhaba...

Gülşah Alkoçlar yeni yaşını dostlarıyla birlikte pasta keserek kutladı.
Güncel Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti

İş dünyasının tanınmış isimlerinden, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanı Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti.

Güncel Koç'un anısı golf turnuvasıyla yaşatıldı

Merhum iş insanı Mustafa V. Koç adına düzenlenen MVK Golf Turnuvası, golf tutkunlarını bir araya getirdi.
Jet Set Black Eyed Peas Temmuz'da İstanbul'da

Dünyanın en ikonik müzik gruplarından biri olan Black Eyed Peas, Bayhan Müzik organizasyonuyla Türkiye’ye geliyor!
Mekanlar Alaçatı'da Fransız esintisi

Alaçatı’nın taş dokusunda gizlenmiş lezzetler...
Caddeler Caddeler yine cıvıl cıvıl...

Havaların ısınmasıyla birlikte iş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları soluğu İstanbul'un hareketli semti Bebek'te aldı.
Jet Set MET Gala'da şıklık yarışı...

Moda dünyasının en önemli gecelerinden biri Met Gala, âdeta yıldız yağmuru eşliğinde gerçekleşti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.