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Sabancı'da yapay zeka destekli sergi...

Sabancı Üniversitesi, 25. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında 'Yaşayan Anlar: 25 Yılın Retrospektifi' adlı özel bir sergiye ev sahipliği yaptı.

Giriş: 07 Mayıs 2025 Çarşamba
Sabancı'da yapay zeka destekli sergi...

Sabancı Üniversitesi, kuruluşunun 25. yılını özel bir sergiyle kutluyor. Yapay zeka teknolojileri kullanılarak hazırlanan "Yaşayan Anlar: 25 Yılın Retrospektifi / Living Memories: A 25-Year Retrospective" sergisi, 6 Mayıs'ta Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü'ndeki Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi (SGM) fuaye alanında açıldı. Serginin açılış töreni; Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici ile Öğretim Üyeleri, mezunlar, öğrenciler ve çalışanların katılımıyla gerçekleşti.

"Son derece kıymetli, emek dolu 25 yıl..."

Serginin açılış konuşmasını yapan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Üniversite tarihi açısından 25 yıl kısa bir süre olabilir ancak bizim için son derece kıymetli, emek dolu bir 25 yıl oldu. Bu yolculukta birçok anı, fotoğraf biriktirdik, ama en değerlisi; her yıl üstüne eklediğimiz mezunlarımız, öğrencilerimiz ve kıymetli akademisyenlerimiz oldu. Bugün geriye baktığımızda, birçok hedefimizi gerçekleştirdiğimizi memnuniyetle görüyoruz. Elbette her hedefin ardından yeni hedefler koymak gerekiyor. Bu da daha iyisini yapma arzusunun bir sonucudur. Bu nedenle hiç değişmeyen bir mottomuz var: 'Birlikte yaratmak ve geliştirmek.' Yaşayan Anlar: 25 Yılın Retrospektifi sergisi de bu anlayışın bir ürünü. Fakültelerden, merkezlerden toplanan karelerle, hep birlikte çıktığımız bu yolculuğu yeniden hatırlıyoruz. 25. yıl kutlamalarımıza böyle anlamlı bir başlangıç yapmaktan mutluluk duyuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sabancı Üniversitesi Yaşayan Anlar: 25 Yılın Retrospektifi / Living Memories: A 25-Year Retrospective güler sabancı

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