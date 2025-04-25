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TOG'dan geleneksel alışveriş şenliği...

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) geleneksel hale getirdiği TOG Bazar'ı “Bir Günle Bin Hayale Ortak Ol” sloganıyla gerçekleştirdi.

Giriş: 25 Nisan 2025 Cuma
TOG'dan geleneksel alışveriş şenliği...

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından üniversiteli gençleri güçlendirmek ve onların sosyal fayda yaratan projelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen TOG Bazar, bu yıl “Bir Günle Bin Hayale Ortak Ol” sloganıyla Divan Kuruçeşme’de kapılarını açtı. TOG Bazar; Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından TOG Sosyal Komite üyelerinin destekleriyle Türkiye’nin dört bir köşesinde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Toplum Gönüllüsü gençleri desteklemek ve gençlerin dünyayı iyileştiren projelerine dikkat çekmek amacıyla hayata geçiriliyor. 24 Nisan tarihinde 17’inci kez kapılarını açan TOG Bazar’dan elde edilen gelirin tamamı Toplum Gönüllüsü gençlerin sosyal sorumluluk eğitimlerine ve projelerine kaynak olacak. Yapı Kredi Crystal ana sponsorluğunda Divan Kuruçeşme’de gerçekleşecek etkinliğe her yıl 100’e yakın marka ve binlerce ziyaretçi katılıyor. Bu yıl da etkinliğe katılan herkes Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlerin, sosyal ve çevresel sorunlara çözüm üreten sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmak için geliyor. Toplum Gönüllüsü gençlerin; çocuk haklarından toplumsal cinsiyet eşitliğine, hayvan haklarından ekolojiye, kültür sanattan sağlığa kadar pek çok temada hayata geçirdiği projeler yalnızca gençleri güçlendirmekle kalmıyor aynı zamanda toplum için değer üretiyor. “Siz de TOG Bazar’a katılarak, gençlerin toplumsal fayda yaratan proje hayallerine ortak olabilirsiniz ve çözümün bir parçası olabilirsiniz.” diyen TOG Sosyal Komite üyeleri gençlerle birlikte kamera karşısına geçti.

Onur AYDIN

Toplum Gönüllüleri Vakfı Bir Günle Bin Hayale Ortak Ol

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